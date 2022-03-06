Adana'da kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü - Son Dakika
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Adana'da kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü

06.03.2022 16:47
Adana'da kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü

ADANA'da sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş yaptı.

ADANA'da sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş yaptı.

Kentteki çeşitli kadın sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla kadınlar, Seyhan ilçesi, Baraj Caddesi'ndeki Kasım Gülek Köprüsü'nde buluştu. Ellerindeki pankart ve dövizlerle çeşitli sloganlar atan kadınlar, Uğur Mumcu Meydanı'na yürüdü. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı alana gelen kadınlar, müzik eşliğinde halay çekerek eğlendi. Bazı kadınların yürüyüşe bebekleriyle geldiği görüldü.


Adana'da kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü
Adana'da kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü
Adana'da kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü
Adana'da kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü
Adana'da kadınlardan '8 Mart' yürüyüşü
YORUMLAR
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Dünya Kadınlar Günü, Seyhan, Baraj, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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