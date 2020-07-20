Adana'da kadınların cep telefonunu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kadınların cep telefonunu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da iki kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da iki kadının cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki Yenibey Mahallesi'nde Bedia Y, sokakta yürüdüğü sırada yanına motosikletli iki kişi yaklaştı.

Şüphelilerden biri kadının cep telefonunu elinden alarak arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.

Bu olaydan bir gün sonra merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde Şengül A'nın cep telefonu benzer yöntemle çalındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayların bildirilmesi üzerine şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekip, motosiklet sürücüsünün uyuşturucu, yağma ve kasten yaralamadan emniyette 6 suç kaydı bulunan Yusuf Y. (24), motosikletin arkasındaki kişinin de uyuşturucu, yağma, hırsızlık ve yaralamadan emniyette 13 suç kaydı bulunan Vedat K. (26) olduğunu belirledi.

Ekip, zanlıları, adreslerine baskın düzenleyerek yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki şüpheli tutuklandı.

Belediye evleri Mahallesi, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:13 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kadınların cep telefonunu çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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