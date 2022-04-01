Adana'da kadınların el emekleri birlik mağazasında satışa sunuluyor - Son Dakika
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Adana'da kadınların el emekleri birlik mağazasında satışa sunuluyor

01.04.2022 16:30
Adana'da kadınların el emekleri birlik mağazasında satışa sunuluyor

Adana'da faaliyette bulunan kadın kooperatiflerinin el emekleri, kurulan Adana Kadın Kooperatifleri Birliği mağazasında satışa sunuluyor.

Adana'da faaliyette bulunan kadın kooperatiflerinin el emekleri, kurulan Adana Kadın Kooperatifleri Birliği mağazasında satışa sunuluyor.

Kentteki kadın girişimi üretim ve işletme kooperatiflerinin ortaklığıyla geçen yıl kurulan tarihi Büyük Saat civarındaki Ziyapaşa Parkı yanında kurulan mağazada satışa sunulan ürünler, düzenlenen etkinlikle gazetecilere tanıtıldı.

Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, mağazayı gezerek Kadın Kooperatifleri Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış'tan bilgi aldı.

Kan, gazetecilere, mağazayla tüm kooperatiflerin ürünlerinin bir araya topladığını belirtti.

Mağazanın kent merkezinde olmasıyla insanların bu ürünlere ulaşımı da daha kolay olduğunu ifade eden Kan, "Burası kadınlarımız için güzel bir fırsat oldu. Portakal Çiçeği Karnavalı'nda günlük ciromuz 10 bin TL oldu. 1000'e yakın ürünün bulunduğu mağazada rakam değişmekle birlikte günlük ciro 4-5 bini TL'yi buluyor" dedi.

Kan, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan Kooperatiflerin Destek Programı (KOOP-DES) kapsamında 18 kooperatife toplam 1 milyon 546 bin TL makine ve ekipman desteği sağlandığını bildirdi.

Etkinliğe Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ile Adana Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Seher Coşkun da katıldı.

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Kaynak: AA

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