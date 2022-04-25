Adana'da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu - Son Dakika
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Adana'da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu

25.04.2022 10:32

Adana'da Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da Seyhan Nehri kıyısında bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede Seyhan Nehri kıyısında ağaçlık alanda odun toplayan işçiler, kıyıda bir insan kafatası buldu. Vatandaşlar hemen 112'yi arayarak durumu bildirdi. Olayın bildirilmesi üzerine kıyıya Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri geldi. Olay yeri inceleme ekipleri kafatasının bulunduğu yerde inceleme başlattı. Yapılan incelemede kafatasının yanı sıra insan bedeni parçaları da bulundu. Bulunan kafatası ve insan bedeni parçaları incelenmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya - İHA)

Adana'da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu
Adana'da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu
Adana'da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu
Adana'da kafatası ve insan bedeni parçaları bulundu

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Kaynak: İHA

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