Adana'da kağıt toplayıcısını öldüren sanık hakim karşısında - Son Dakika
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Adana'da kağıt toplayıcısını öldüren sanık hakim karşısında

6 saat önce

Adana'da, elektrikli bisikletiyle atık kağıt toplayan Suriyeliyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapsi istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana'da kağıt toplayıcısını öldüren sanık hakim karşısında, System.String[]

Adana'da, elektrikli bisikletiyle atık kağıt toplayan Suriyeliyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapsi istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu Samet E, öldürülen Ahmet Aşur'un annesi Vided İbrahim ile sanığın avukatı katıldı.

Sanık Samet E. savunmasında, atık kağıt toplayıcısının hırsızlık yapıp kaçtığını düşündüğünü ve bu yüzden ateş ettiğini ileri sürerek, "Sonrasında bana zarar verecek diye kaçtım. Bir el ateş etmiştim. Öldürme kastım yoktu." iddiasında bulundu.

Anne Vided İbrahim de olayı görmediğini belirterek sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanık Samet E'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı tanıkların dinlenmesi için erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde, geçen yıl 16 Eylül'de atık kağıt toplayıcısı Ahmed Aşur başından silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, Aşur'u öldürdüğü tespit edilen Samet E. tutuklanmıştı.

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:42 Kaynak: AA
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