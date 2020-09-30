Adana'da kahvehanede kağıt oynarken yakalanan 10 kişiye "sosyal mesafe" cezası - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek kahvehanede kağıt oynadığı belirlenen 10 kişi ile işletme sahibine 3 bin 150'şer lira idari ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri Kovid-19 denetimleri kapsamında Pozantı ilçesi Fındıklı Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen bir kahvehanede kağıt oynatıldığını belirledi.

Kontrolde, kahvehanenin ikinci katında iskambil kağıtlarıyla oyun oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 10 kişi ile işletme sahibine 3 bin 150'şer lira ceza verildi.

Ruhsatı olmadığı belirlenen işletmeye ilişkin de tutanak düzenlendi.