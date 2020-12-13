Yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları belirlenen 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza kesilirken, iş yeri ekiplerce mühürlendi.

Bunun üzerine kahvehaneye baskın düzenleyen ekipler, 32 kişinin aydınlatmaları kapatarak mum ışığında kumar oynadığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'ndeki bir kahvehanede çok sayıda kişinin kumar oynadığı ihbarı aldı.

Adana 'da kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira cezası uygulandı.

Son Dakika › Güncel › Adana'da kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira ceza - Son Dakika

Taksici ve sürücü arasındaki yol verme inadı, bomboş yolda kazaya neden oldu