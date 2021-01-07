Adana'da kahvehanede yakalanan 16 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden ceza - Son Dakika

Adana'da, kahvehanede oyun oynayarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 16 kişiye 14 bin 400 lira ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir kahvehanede oyun oynandığı bilgisine ulaştı.

Adrese baskın yapan ekipler, iş yerinde oyun oynarken yakaladığı 16 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 14 bin 400 lira ceza uyguladı.

Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri de zabıta ekiplerince mühürlendi.