Adana'da kahvehanede yüksek sesle müzik kavgasında kan aktı: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika
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Adana'da kahvehanede yüksek sesle müzik kavgasında kan aktı: 2 ölü 1 yaralı

25.07.2023 22:56

Adana'da komşular arasında kahvehaneci ile yüksek sesle müzik açma kavgası kanlı bitti. Kahvehaneci iki kişiyi pompalı tüfekle vurup ardından intihar etti. Olayda vurulandan birisi ölürken diğeri de ağır yaralandı.

Adana'da komşular ile kahvehaneci arasındaki yüksek sesle müzik açma kavgası kanlı bitti. Kahvehaneci iki kişiyi pompalı tüfekle vurup ardından intihar etti. Olayda vurulanlardan birisi ölürken diğeri de ağır yaralandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Seyhan mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tugay Kopal ve Mahir Palamut kahvehane işleten Muhammet Ali Binen ile yüksek ses ile işyerinin içerisinde müzik açtığını için 2 gün önce tartıştı. Muhammet Ali Binen daha sonra tartıştığı kişilerin yanına aracıyla gelerek kavga etmeye başladı.

2 KİŞİYİ VURUP İNTİHAR ETTİ

Kavga sırasında kahvehaneci Muhammet Ali Binen, Mahir ve Tugay'ı pompalı tüfekle vurdu. Ardından Muhammet Ali Binen, pompalı tüfekle kafasına sıkarak intihar etti.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEV EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Muhammet Ali Binen ve Tugay Kopal'ın öldüğünü tespit etti. Ağır yaralanan Mahir Palamut ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede kalbi duran Palamut tekrar hayata döndürülürken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Polisin bölgedeki çalışmasının ardından Muhammet Ali ve Tugay'ın cesetleri otopsileri yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kareler;

Kaynak: İHA
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Muhammet Ali, İntihar, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kahvehanede yüksek sesle müzik kavgasında kan aktı: 2 ölü 1 yaralı - Son Dakika


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