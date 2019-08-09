Son Dakika Haberleri: Adana'da kahvehaneye silah baskını
Son Dakika Güncel Haber

Adana'da kahvehaneye silah baskını

59 dakika önce

Adana'da polis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenelenen baskında yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ile bir tabanca ele geçirildi.

Adana'da kahvehaneye silah baskını, System.String[]
Adana'da polis ekipleri tarafından kahvehaneye düzenelenen baskında yapılan aramalarda bir pompalı tüfek ile bir tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir kahvehanede silah saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında ihbarı yapılan adresi tespit eden ekipler, nöbetçi savcılığın talimatıyla buraya baskın düzenledi.
Baskında kahvehanede arama yapan ekipler, bir pompalı tüfekle bir tabanca ele geçirdi.
Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından ele geçirilen silahlar emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Polis ekipleri, silahın sahiplerini yakalamak için çalışmalarını sürüdüyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cari denge Haziran'da 548 milyon dolar açık verdi.
Emekli ikramiyeleri ve kamu çalışanlarının maaşları bugün yatırılacak Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı 5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:09:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da kahvehaneye silah baskını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]