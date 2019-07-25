Adana'da kahveye silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı
1 saat önce
ADANA'da kahvede oturanların üzerine otomobilden ateş açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:24 Kaynak: DHA
ADANA'da kahvede oturanların üzerine otomobilden ateş açıldı. Saldırıda, 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Yüreğir
ilçesi Kışla Caddesi
'nde sabah saatlerinde kahvede oturanların üzerine beyaz renkli bir araçtan ateş açıldı. Mermilerin isabet ettiği 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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