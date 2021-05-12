Kalabalık grubun darbettiği genç bankaya sığındı - Son Dakika

Çeşitli yerlerinden yaralanan ve durumu ağır olan Metin D, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi'nde Metin D. (20), henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 10 kişi tarafından darbedildi.

Nezen Germiyen cinayetinin kilit ismi Ahmet Taşkın'ın arkadaşı her şeyi anlattı: Konuşurken bana öldürdüğünü itiraf etti