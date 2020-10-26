Adana'da kaldırıma çıkan motosikletli yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaralanan yaya Esat Çağrı Ö. ile motosiklet sürücüsü Ö.Ö. ambulansla Kozan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, alkollü olduğu öne sürülen Ö.Ö. yönetimindeki 01 YH 646 plakalı motosiklet, kaldırımda yürüyen Esat Çağrı Ö'ye çarptı.

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