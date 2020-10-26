Adana'nın Kozan ilçesinde, kaldırıma çıkan motosikletli yayaya çarptı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, alkollü olduğu öne sürülen Ö.Ö. yönetimindeki 01 YH 646 plakalı motosiklet, kaldırımda yürüyen Esat Çağrı Ö'ye çarptı.
Yaralanan yaya Esat Çağrı Ö. ile motosiklet sürücüsü Ö.Ö. ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da kaldırıma çıkan motosikletli yayaya çarptı: 2 yaralı - Son Dakika