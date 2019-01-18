Son Dakika Haberleri: Adana'da Kaldırımda Ceset Bulundu

Adana'da Kaldırımda Ceset Bulundu

25 dakika önce

Adana'da kaldırımda hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi.

Adana'da Kaldırımda Ceset Bulundu, System.String[]
Adana'da kaldırımda hareketsiz yatan kişinin öldüğü tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde kaldırımda bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Bölgeye ulaşan polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi.

Ceset üzerinde arama yapan ekipler, kimliği Seyit Samet H. (24) olan bu kişinin başında darp izleri bulunduğunu fark etti.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis, ölen kişinin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:30 Kaynak: AA

Polis, Adana, Güncel
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