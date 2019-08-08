Adana'da kalpazan operasyonu
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Adana'da polis, Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara yönelik yaptığı çalışmada 13 bin 200 lira sahte para ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Adana Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:15 Kaynak: İHA
'da polis, Kurban Bayramı
öncesi kalpazanlara yönelik yaptığı çalışmada 13 bin 200 lira sahte para ele geçirdi, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kalpazanlara yönelik çalışmaları yoğunlaştırdı. Polis
yaptığı çalışmalarda Yeşilyurt Mahallesi
'nde bir otomobilde A.H. ve M.U. isimli şahıslarda sahte para olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis yaptığı baskında zanlıları yakaladı. Yapılan aramada ise 55 adet 200 liralık 13 bin 200 lira tutarında sahte para ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
(İHA)
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