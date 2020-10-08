Adana'da kalpazan operasyonu - Son Dakika

Adana'da kalpazan operasyonu
08.10.2020 08:48
Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.
Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri piyasaya sahte paran 3 zanlıyı tespit etti. Polis zanlılara yakalamak için bugün şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaparak 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok miktarda sahte para ele geçirildi. - ADANA
Son Dakika Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor