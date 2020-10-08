Adana'da kalpazan operasyonu - Son Dakika

Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü öne sürülen 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri piyasaya sahte paran 3 zanlıyı tespit etti. Polis zanlılara yakalamak için bugün şafak vakti 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yaparak 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlılar adli tıp birimine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok miktarda sahte para ele geçirildi. - ADANA