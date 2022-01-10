Adana'da kameralara takıldı! Tatlı arabası devrilen kardeşlere Adanalıların yaptığı jest ağlattı - Son Dakika

Sosyal medyada çeşitli videolar, yeniden gündem oluyor. Son olarak ise Adana'da iki kardeşin tatlı aracının devrilmesinden sonra yaşananlar, bir kez daha vatandaşların en çok etkileşime girdiği videolardan biri oldu.

SATIŞA GİDERKEN ARAÇLARI DEVRİLDİ

Söz konusu videoda, Adanalı iki kardeş yer alıyor. Kardeşler, tatlı satmaya gittikleri sırada araçları devriliyor ve tatlılar yere dağılıyor. İki kardeşin çaresizlik anları da anbean vatandaşların telefon cep kamerasına yansıyor.

ADANALILARDAN BÜYÜK JEST

Ancak asıl olay, bu dakikadan sonra gerçekleşiyor. Kardeşlerin araçlarının devrildiğini gören Adanalı vatandaşlar, araçlarını durdurarak hemen kardeşlerin yanına koşuyor. Önce tatlı arabasını kaldıran vatandaşlar, daha sonra tatlıları satın alıyor. Video, kısa süre içerisinde yeniden büyük etkileşim aldı.