Son Dakika Haberleri: Adana'da kamyon yangını
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Adana'da kamyon yangını

1 saat önce

Adana'da otobanda belirlemeyen bir nedenle yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.

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Adana'da otobanda belirlemeyen bir nedenle yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Abdurrahman Okkay idaresideki 27 C 3682 plakalı kamyonun kasası, Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolu hastaneler çıkışı yakınlarında yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm kamyonu kaplarken sürücü Okkay, olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken kamyon kullanılamaz hale geldi. Olay anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Gaziantep, Tarsus, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:30 Kaynak: AA
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