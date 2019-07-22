Adana'da kamyon yangını
1 saat önce
Adana'da otobanda belirlemeyen bir nedenle yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:30 Kaynak: AA
'da otobanda belirlemeyen bir nedenle yanan kamyon kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Abdurrahman Okkay idaresideki 27 C 3682 plakalı kamyonun kasası, Tarsus-Adana- Gaziantep
otoyolu hastaneler çıkışı yakınlarında yanmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen alevler tüm kamyonu kaplarken sürücü Okkay, olaydan yara almadan kurtuldu.
Olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken kamyon kullanılamaz hale geldi. Olay anı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
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