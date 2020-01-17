Adana'da kamyonet devrildi: 4 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da kamyonet devrildi: 4 yaralı - Son Dakika

Adana'da kamyonet devrildi: 4 yaralı

6 saat önce

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Sezai Karakoç Bulvarı'nda, Bayram Süngü idaresindeki 01 TF 615 plakalı kamyonet devrildi.

Kamyonetin altında sıkışan sürücü Süngü ile araçtaki Rafuk, Beytullah ve Emre Kestek, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Cankur ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Aracın, sürücünün yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapması nedeniyle devrildiği belirtildi.

Adana'da kamyonet devrildi: 4 yaralı

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:59 Kaynak: AA
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