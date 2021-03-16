Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ceyhan yönüne giden Cevat Uzunçorap idaresindeki 07 CVG 52 plakalı kamyonet, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda, Sefa Özkan'ın kullandığı 01 DK 884 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobildeki Ferit Nadir yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
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Kaynak: AA
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