Kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 kişi ve sürücüye ceza verildi - Son Dakika

Kamyonetin kasasında yolculuk yapan 27 kişi ve sürücüye ceza verildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir kamyonetin kasasındaki 27 kişi ve sürücüye, çeşitli ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir kamyonetin kasasındaki 27 kişi ve sürücüye, çeşitli ihlalleri nedeniyle para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Küçükçınar Mahallesi'ndeki yol kontrol uygulamasında durdurdukları bir kamyonetin kasasında 27 kişi bulunduğunu tespit etti. Ekipler, sürücüye yolcu taşıma yetkisi olmayan araçla taşımacılık yaptığı gerekçesi, 27 yolcuya da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlalden para cezası verdi.

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