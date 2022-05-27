Adana'da kamyonetin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da kamyonetin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

27.05.2022 20:22
Adana'da kamyonetin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kayaya çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde kayaya çarpan kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Salmanlı Mahallesi Çatalçeşme mevkisinde Erkunt Gözüağca (37) yönetimindeki 01 AEZ 290 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı.

Sürücü Gözüağca ve amcası Fikri Gözüağca (68) yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fikri Gözüağca müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana'da kamyonetin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Adana'da kamyonetin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YORUMLAR
500
Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı Adana'da önündeki tıra çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Kamyonet, Adana, Kozan, Ölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da kamyonetin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
20:04 İstanbul'da banka soygunu! Mesai saatleri içinde motosikletle gelip 80 bin dolar çaldılar
19:56 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Van'a geldi! Havaalanında eski bir gelenek olan ekmek, su ve tuzla karşılandı
19:26 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" iddiasına cevap veren Erdoğan: Sen ne zaman şöyle bir dürüst konuşacaksın ya?
18:53 Türkiye Çevre Ajansı ve Emine Erdoğan hakkındaki iddialara Bakan Kurum cevap verdi!
18:51 Erdoğan'dan ekonomi mesajı: Faiz-enflasyon dayatmasını kurtuluş reçetesi olarak önümüze koyanlar haindir
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 20:43:42. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da kamyonetin kayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement