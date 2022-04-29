Adana'da kamyonette 113 kilo 900 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da kamyonette sebze kasalarının altına gizlenmiş 113 kilo 900 gram esrar ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları araştırmayla kente bir kamyonetle uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda hareket halinde olduğunu tespit ettiği kamyoneti takibe alıp durdurdu.

Narkotik dedektör köpeği "Uzi" ile yapılan aramalarda aracın kasasındaki boş sebze kasalarının altına gizlenmiş 26 pakette 113 kilo 900 gram esrar bulundu.

Ekipler, sürücü İ.Y. (33) ile A.D. (27), İ.B. (43) ve F.B'yi (46) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aracın otoyolda ekiplerce takip edilip durdurulması ve "Uzi" ile yapılan aramalarda sebze kasalarının altına gizlenmiş uyuşturucunun bulunması polis kamerasına yansıdı.