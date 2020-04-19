Adana'da kamyonette 31 kilo 450 gram esrar bulundu, sürücü tutuklandı - Son Dakika

Polis ekipleri, uyuşturucu madde bulunduğu öne sürülen merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahalesi'ndeki bir eve de operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeğinin, aracın kabin ve kasa bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 6 pakette 31 kilo 450 gram esrar bulundu.

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