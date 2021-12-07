Adana'da kamyonla çarpışan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Latife Gürbüz (65) yönetimindeki 01 ABL 539 plakalı cip ile Hüseyin K. idaresindeki 01 C 6025 plakalı kamyon, Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı ile Adana- Kozan kara yolunun kesiştiği kavşakta çarpıştı.

48 yaşındaki Hande Yener yeni klibi için öyle bir pantolon giydi ki!