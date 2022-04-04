Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı - Son Dakika

Adana'da karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan tankerin şoförü, çarpmanın şiddetiyle sıkıştığı yerden ekiplerin çalışması sonucu yaralı çıkarıldı.
Bülent US yönetimindeki 01 V 7906 plakalı akaryakıt tankeri, Osmaniye- Ceyhan Karayolu Mustafabeyli Mahallesi yakınlarında refüjü aşarak karşı şeride geçti, 01 ABU 332 plakalı kamyonla çarpıştı.
Sürücü kabininde sıkışan tankerin şoförü, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yaralı kurtarıldı.
Yaralı şoför, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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