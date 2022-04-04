Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı - Son Dakika
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Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı

04.04.2022 17:51

Adana'da karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan tankerin şoförü, çarpmanın şiddetiyle sıkıştığı yerden ekiplerin çalışması sonucu yaralı çıkarıldı.

Adana'da karşı şeride geçerek kamyonla çarpışan tankerin şoförü, çarpmanın şiddetiyle sıkıştığı yerden ekiplerin çalışması sonucu yaralı çıkarıldı.

Bülent US yönetimindeki 01 V 7906 plakalı akaryakıt tankeri, Osmaniye- Ceyhan Karayolu Mustafabeyli Mahallesi yakınlarında refüjü aşarak karşı şeride geçti, 01 ABU 332 plakalı kamyonla çarpıştı.

Sürücü kabininde sıkışan tankerin şoförü, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu yaralı kurtarıldı.

Yaralı şoför, ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı
Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı
Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı
Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı
Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı
Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı
Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kamyonla çarpışan tankerde sıkışan şoför yaralı kurtarıldı - Son Dakika


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