Son Dakika › Güncel › Adana'da kamyonlardan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Adana'da kamyonlardan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Adana'da iki kamyonun yakıt deposundan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:14 Kaynak: AA
Adana'da iki kamyonun yakıt deposundan bin litre mazot çaldıkları iddiasıyla yakalanan iki zanlı cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Süleyman Vahit Caddesi'nde gece park halindeki iki kamyondan bin litre mazot çalınması üzerine çalışma başlattı.
Hırsızlık zanlılarının Mustafa K. (34) ile Suriyeli Muhammed El Ş. (28) olduğunu tespit eden polis, iki şüpheliyi evlerinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika Adanalıların yeni tercihi koç yumurtasından yapılan billur kebabı oldu Tefeciler mağdurlara işkence yapıp videoya çektiler o görüntüleri diğer borçlulara izlettiler Polisi arayarak hırsızlık ihbarı yapan kişiler, evde uyuşturucu madde yetiştirmekten tutuklandılar Tutuklanan "Peruklu hırsız"ın Hülya Avşar'ın evinin soyulmasıyla ilgili arandığı ortaya çıktı