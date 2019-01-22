Adana'da Kamyonun Çarptığı Yaya Öldü
1 saat önce
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonun çarptığı yaya öldü.
Adana
'nın Ceyhan
ilçesinde kamyonun çarptığı yaya öldü.
Salih K. yönetimindeki 63 NR 943 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Soylu
'ya (58) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis
ekipleri, Soylu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis
ekiplerinin incelemesinin ardından Soylu'nun cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Sürücü Salih K, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: AA
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