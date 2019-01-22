Son Dakika Haberleri: Adana'da Kamyonun Çarptığı Yaya Öldü

Adana'da Kamyonun Çarptığı Yaya Öldü

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonun çarptığı yaya öldü.

Adana'da Kamyonun Çarptığı Yaya Öldü, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde kamyonun çarptığı yaya öldü.

Salih K. yönetimindeki 63 NR 943 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Soylu'ya (58) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Soylu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Soylu'nun cesedi Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Salih K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Salih Soylu, Ceyhan, Adana, Güncel
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