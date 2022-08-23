Kamyon, ağaca ve oturan adama çarpıp odunluğa girdi

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Adana'da kamyonun kontrolden çıkıp bir ağaca ve yol kenarında oturan adama çarpıp, sonra da odunluğa girmesi anbean görüntülendi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Huzur Caddesi'nde meydana geldi. İsmail M. (36) yönetimindeki 01 DUP 64 plakalı kamyon, virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüjdeki palmiye ağaçlarını devirip, karşı şeride geçti. Kamyon, yol kenarındaki fırının önünde oturan Hikmet Naynal'a da (44) çarpıp, odunluğa girerek durabildi. Kamyonun kontrolden çıktığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sonrası yol savaş alanına dönerken, çevredekiler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlileri, ilk müdahalesini yaptığı Naynal'ı ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri, kamyon şoförü İsmail M.'yi polis merkezine götürdü. Tedaviye alınan Naynal'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA