Son Dakika Haberleri: Adana'da kan bağışçılarına madalya
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Adana'da kan bağışçılarına madalya

19 dakika önce

Adana'da "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" dolayısıyla Türk Kızılay kan bağışçılarına madalya ve plaket verildi.

Adana'da kan bağışçılarına madalya, System.String[]
Adana'da "Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü" dolayısıyla Türk Kızılay kan bağışçılarına madalya ve plaket verildi.
Bir otelde düzenlenen törende konuşan Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Türk Kızılayın, 151 yılda dev bir çınar olarak, hak ettiği yeri bulduğunu söyledi.
Vatandaşlardan da destek alarak özveriyle çalışıldığına işaret eden Aydın, ihtiyaç sahibi olanların her zaman yanında yer alındığını aktardı.
Gönüllü kan bağışçılarına büyük görev düştüğünü ifade eden Aydın, kan bağışının insan sağlığı yönünde önemine değindi.
Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, mazluma ve mağdura dokunan kadim bir kültürden geldiklerini söyledi.
Bu toprakların sevinç ve kaderi paylaşmayı emrettiğini ifade eden Saygılı, bunu yaparken de iyiliği büyüterek yüreklere dokunmak gerektiğini belirtti.
Kan bağışlayanların bilmedikleri ve tanımadıkları insanlarla kardeş olduğunu vurgulayan Saygılı, kan bağışçılarına teşekkür etti.
Konuşmaların ardından 97 bağışçıya altın madalya, 288 bağışçıya gümüş madalya, 52 bağışçıya da plaket takdim edildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:30 Kaynak: AA
Aydın Türk, Kızılay, Adana, Güncel
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