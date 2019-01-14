Adana'da Kan Bağışı Kampanyası

Adana
Valisi Mahmut Demirtaş
'ın öncülüğünde başlatılan kan bağışı kampanyasına katılım artıyor. Türk Kızılayı
Adana Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'da bazı meslek odası başkanları, Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Adana Sütçüler
, Yoğurtçular Peynirciler ve Şarkütericiler Esnaf Odası Başkanı Memduh Özalp
, Adana Oto Elektrikçiler ve Akücüler Odası Başkanı İbrahim Uraslı ile Cuma Ali Kutlu
Kızılay Adana Şube Başkanlığını ziyaret ederek, kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, yaptığı konuşmada, kış aylarında hava koşulları nedeniyle kan bağışlarını düştüğünü belirterek, "Bu nedenle çok değerli Adana Valimizin öncülüğünde başlayan kan bağışı seferberliğimize destek çığ gibi büyüyor." ifadesini kullandı.
Kızılay'a destek veren, kan bağışı yapan bağışçılara teşekkür eden Saygılı, "Malum hava koşulları ülke genelinde hepimizi zorluyor ancak hastanelerimizde kan bekleyen hastalarımızı da unutmamalıyız. Bu nedenle de kan stoklarımızı istenen seviyede tutmak için kan bağışı bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.