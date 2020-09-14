Adana'da kan bağışı kampanyası - Son Dakika

Adana Adliyesi'nde görev yapan hakim, savcı ve personeller kan bağışında bulundu.
"Kan ver, iyiliği bulaştır" sloganıyla düzenlenen kampanyaya çalışanlar ilgi gösterdi.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın hem ulusal hem de uluslararası alanda yürüttüğü çalışmaları takdirle izlediklerini belirterek, kampanyaya destek veren çalışanlara teşekkür etti.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kampanyaya destek verenlerin hastanelerde şifa bekleyenlere umut olduklarını kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 12:51 - Kaynak: AA
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