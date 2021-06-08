ADANA'DA KANALA DÜŞEN ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

ADANA'da sulama kanalına düşüp, akıntıya kapılan İbrahim Akkurt (7), boğularak hayatını kaybetti. İbrahim'in cansız bedeni, suya düştüğü yerin 7 kilometre uzağında bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde yaşayan Halil ve Zehra Akkurt çiftinin oğlu İbrahim, dün öğle saatlerinde yaşıtı bir arkadaşıyla evlerinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki sulama kanalının kıyısına gitti. Kanal kıyısında oynayan İbrahim, henüz bilinmeyen nedenle suya düştü. İbrahim'in suya düştüğünü gören arkadaşı ise korkuyla eve gelerek durumu anlattı. Olayın polise bildirilmesi üzerine İbrahim'in bulunması için çalışma başlatıldı. Saatler süren arama çalışmasına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

İbrahim Akkurt'un suya düştüğü bölgeden 7 kilometre uzaklığındaki elektrik santralinin kapaklarında çocuk cesedi gören yetkililer, durumu polise bildirdi. Su Altı Grup Amirliği ekiplerince sudan çıkartılan cesedin İbrahim'e ait olduğu tespit edildi. Polis ve savcının yaptığı incelenin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.