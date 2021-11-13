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Adana'da kanalda cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana'da kanalda cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

13.11.2021 11:18
Adana'da kanalda cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında çuval içinde cesedi bulunan gencin öldürülmesiyle ilgili aralarında babası ve annesinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalında çuval içinde cesedi bulunan gencin öldürülmesiyle ilgili aralarında babası ve annesinin de bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı.

Yalmanlı Mahallesi'ndeki sulama kanalında 11 Kasım'da cesedi bulunan 22 yaşındaki Ali E'yi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan babası M.E. ile cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülen annesi A.E, üvey annesi R.A. ile eniştesi M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.

Olay

Yalmanlı Mahallesi'nde 11 Kasım'da sulama kanalında çuval içinde ceset olduğunu görenler durumu polise bildirmişti.

Bölgeye sevk edilen ekipler, kıyıya çıkardığı cesedin boynunda yara izi olduğunu ve ayağına taş bağlandığını belirlemişti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla cesedin 22 yaşındaki Ali E'ye ait olduğunu tespit etmişti.

Ekipler, gencin öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında babası M.E, annesi A.E, üvey annesi R.A. ile eniştesi M.Ö'yü gözaltına almıştı. M.E'nin evde tartıştığı oğlu Ali E'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra aracıyla sulama kanalına götürerek attığı, anne, üvey anne ve eniştenin ise cesedin ortadan kaldırılmasına yardım ettiği ileri sürülmüştü.

Adana'da kanalda cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Adana'da kanalda cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı
Adana'da kanalda cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kanalda cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da kanalda cesedi bulunan gencin öldürülmesine ilişkin 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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