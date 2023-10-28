Mahalledeki kanepede uyuyan şahsa otomobil çarptı

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Adana'da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

Dün öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde bulunan bir dişçi muayenehanesinin önünde meydana gelen olayda; fırıncı Cengiz Adlı (24) rahatsızlandığı için muayenehane önünde bulunan kanepede uyuyakaldı. Bu sırada bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve kanepeye çarparak durabildi.

POLİSİN GELDİĞİNİ DUYAN SÜRÜCÜ KAÇTI

Bu sırada kanepede uyuyan Cengiz Adlı ise uyanarak neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini duyan otomobil sürücüsü, 'Arabayı kenara çekeceğim' diyerek otomobiline bindi ve kaçtı. Öte yandan; otomobilin kanepeye çarpma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ALLAH BENİ ÇOCUĞUMA BAĞIŞLADI"

Gazetecilere konuşan Cengiz Adlı, ölümün kendisini teğet geçtiğini söyleyerek, "Biraz rahatsızdım ve kanepede uyuyordum. Bir anda kanepe sarsıldı ve baktım ki araç çarpmış. Çok korktum. Allah beni çocuğuma bağışladı. Ölüm adeta beni teğet geçti. Görüntüleri izleyince ne kadar şanslı olduğumu gördüm" dedi.