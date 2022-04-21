Kanser tedavisi gören çocuklar için 23 Nisan kutlaması yapıldı - Son Dakika

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında kanser hastası çocuklara moral vermek amacıyla etkinlik düzenledi.

ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine bağlı Onkoloji-Hematoloji Hastanesinde tedavi gören 45 çocuk için ÇÜ Devlet Konservatuarı öğrencileri müzik dinletisi ve bale gösterisi sundu.

Palyaçoların da yer aldığı etkinlikte, hastanede tedavi gören çocuklar şarkılar söyleyip dans ederek eğlendi.

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Gündüz, gazetecilere, etkinlikte konservatuvarın çocuk bölümü öğrencilerinin yer aldığını söyledi.

Konservatuvardaki çocukların, tedavi gören çocuklara yönelik dinleti sunduğunu ve onlara bayram havası yaşattığını anlatarak, "Yatan çocuklarımıza iyi geleceğini tahmin ettiğimiz ve yatarken de bayram coşkusunu yaşayabilmelerini umut ettiğimiz bir aktivite. Umarım bir sonraki bayramda daha iyi koşullarda evlerinde ya da hastane dışında kutlayabilirler." diye konuştu.

Tedavi görenlerden 2,5 yaşındaki Zümra'nın annesi Ayşe Kazakşiş, ocak ayından bu yana hastanede olduklarını belirterek, etkinlikle çocuğunun güzel bir gün geçirdiğini ifade etti.

Anne Perihan Güler de etkinlikle 6 aydır hastanede tedavi gören kızı Elif'in (2) bir nebze de olsa moral bulduğunu aktardı.

Etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel ve diğer ilgililer çocuklarla şarkılar söyledi.