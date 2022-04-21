Adana'da kapkaç mağduru kadının yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika

Adana'da bir şüphelinin, çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı kadının yerde sürüklenerek yaralanmasına neden olması güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde sabah işe gittiği sırada N.Ü'ye arkasından bir kişi yaklaştı.

Zanlı, kadının sırtındaki çantasını alıp olay yerinden kaçtı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda N.Ü, yerde sürüklenerek başından ve bacağından yaralandı.

Hastaneye kaldırılan kadının bacağının kırıldığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis, çantayı çalan zanlı ile onu çevrede bekleyen şüpheli arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı yerin yakınındaki binanın görevlisi Ali Pekmez, gazetecilere, sabah çöp dökmek için dışarıya çıktığı esnada olaya şahit olduğunu belirtti.

Pekmez, "Önce kadının çığlığını duydum. Trafik kazası olduğunu düşündüm. Sesin geldiği yere baktığımda bir kişinin kadının çantasını zorla alıp kaçmaya çalıştığını fark ettim. Üzerime doğru koşan zanlıyı yakalamaya çalıştım ama başarılı olamadım. Daha sonra olayı polise bildirdim." diye konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, N.Ü. kaldırımda yürürken bir binanın bahçesindeki bitkilerle ilgilenmeye başlıyor. Bu sırada motosikletle seyir halindeki iki şüpheli kadınla karşılaşıyor. Zanlılardan biri dönüp kadının çantasını zorla almaya çalışıyor. Daha sonra şüpheli, yerde sürüklediği kadının çantasını alıp kaçıyor. Yaralı kadın yerden kalkıp, kaçan zanlının peşinden koşuyor. Bu sırada olayı fark eden apartman görevlisi de zanlıyı yakalamaya çalışıyor ancak başarılı olamıyor.