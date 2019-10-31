Son Dakika Haberleri: Adana'da "kapkaç" şüphelileri tutuklandı
Son Dakika Güncel Adana'da 'kapkaç' şüphelileri tutuklandı

Adana'da "kapkaç" şüphelileri tutuklandı

17 dakika önce

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Adana'da

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mesut K. (37), polise başvurarak, Beyazevler Mahallesi Özdemir Sabancı Bulvarı'nda bin 550 lirasının "kapkaç" yöntemiyle çalındığı ihbarında bulundu.

Mesut K'nin kapkaç yapanlardan birini tanıdığı yönündeki ifadesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların bir süre önce birlikte yaralama olayına karışan Cumali A. (20) ve Özgür O. (19) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yakalandı. Olayda kullanılan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerin, Mesut K'nin aracının yanında bekleyip bir süre sonra ters yönde hızla uzaklaşması ve Mesut K'nin zanlıların peşine düşmesi bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çukurova, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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