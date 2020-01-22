Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı - Son Dakika
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Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı

6 saat önce

Adana'da, bir kadının çantasını alıp elektrikli bisikletle kaçan kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan belirlenerek yakalandı, System.String[]

Adana'da, bir kadının çantasını alıp elektrikli bisikletle kaçan kişi, güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanıp tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde N.Ö. (30), arkadaşıyla sokakta yürürken, elektrikli bisikletli bir kişi yanına yaklaştı. Şüpheli, N.Ö'nün içinde 50 lira ile cep telefonu bulunan çantasını alıp kaçtı.

Kadının şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasından, zanlının kullandığı elektrikli bisikletin arkasında sepet bulunduğunu fark etti. Bu tarz bisikletlerin paketlenmiş yemek taşımacılığında kullanılmasından yola çıkan ekip, mahallede buna yönelik iş yerlerine tek tek gidip yöneticileriyle görüştü.

İş yerlerinden birinin yöneticisi, polislere görüntüdeki şüphelinin personeli Muhammet T. olduğunu söyledi.

Yemek dağıtımına çıkan şüpheli, bir süre sonra iş yerine döndüğünde ekiplerce gözaltına alındı. Parayı harcadığı öne sürülen şüphelide ele geçirilen cep telefonu, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, N.Ö. arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada zanlı Muhammet T. elektrikli bisikletle yanlarından geçiyor. Zanlı daha sonra dönüp N.Ö. ve arkadaşını takip ediyor. Bir süre sonra da kadınlar ve zanlı güvenlik kamerasının açısından çıkıyor.

Gülbahçesi Mahallesi, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:08 Kaynak: AA
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