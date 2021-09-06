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Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı - Son Dakika

Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı

06.09.2021 09:54
Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı, System.String[]

Adana'da sokakta yürüyen bir kişinin elinden çantasını alıp kaçtığı öne sürülen iki zanlıdan biri, güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

Adana'da sokakta yürüyen bir kişinin elinden çantasını alıp kaçtığı öne sürülen iki zanlıdan biri, güvenlik kamerasından belirlenerek yakalandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi Şehitler Bulvarı'nda Y.V'nin (72) kaldırımda yürüdüğü sırada yanına yaklaşan iki kişi, içinde cep telefonu, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu çantasını elinden alarak kaçtı.

Y.V'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekip, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak kimliğini tespit ettiği şüphelilerden birini merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı Kenan E. (19), emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis, kimliğini belirlediği diğer zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şüphelilerin vatandaşı takip etmesi kamerada

Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, elinde çanta bulunan Y.V, kaldırımda yürürken iki şüpheli onu takip ediyor. Daha sonra şüphelilerden biri girdiği sokakta elinde Y.V'ye ait olduğu belirtilen çantayla hızlı adımlarla yürürken görülüyor. Bu sırada zanlı, bir otomobilin kendisini takip ettiğini fark edip boşalttığı çantayı park halindeki minibüsün altına atıp koşmaya başlıyor. Otomobilden inen vatandaş kaçan şüpheliyi yakalamak isterken yere düşüyor.

Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı
Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı
Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı
Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı
Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı

Münir Karaloğlu, Toros Dağları, Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da kapkaç şüphelisi kameradan tespit edilerek yakalandı - Son Dakika


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