Son Dakika Haberleri: Adana'da "kapkaç" şüphelisi tutuklandı
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Adana'da "kapkaç" şüphelisi tutuklandı

5 dakika önce

Adana'da bir kadının çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da

Adana'da bir kadının çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde Ö.D'nin (27) içinde cep telefonu bulunan çantasının "kapkaç" yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin koşarak ara sokaklarda izini kaybettirdiğini belirleyen polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının M.İ. (30) olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Gülbahçesi Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:06 Kaynak: AA
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