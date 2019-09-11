Adana'da "kapkaç" şüphelisi tutuklandı

Şüphelinin koşarak ara sokaklarda izini kaybettirdiğini belirleyen polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek zanlının M.İ. (30) olduğunu belirledi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 'nde Ö.D'nin (27) içinde cep telefonu bulunan çantasının "kapkaç" yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Adana 'da bir kadının çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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