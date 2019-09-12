Son Dakika Haberleri: Adana'da "kapkaç" şüphelisi tutuklandı
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Adana'da "kapkaç" şüphelisi tutuklandı

57 dakika önce

Adana'da bir kadının çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da

Adana'da bir kadının çantasını "kapkaç" yöntemiyle çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde Suriyeli Emira Sabbah'ın (41) içerisinde cep telefonu bulunan çantasının "kapkaç" yöntemiyle çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, kadının verdiği eşkal doğrultusunda zanlıyı kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen Suriyeli şüpheli A.H. (21), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dağlıoğlu Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 09:52 Kaynak: AA
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