Kapkaç yapan şahıs yakalanınca "Çöp şiş" savunması yaptı: Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kaldığım için hırsızlık yaptım - Son Dakika
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Kapkaç yapan şahıs yakalanınca "Çöp şiş" savunması yaptı: Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kaldığım için hırsızlık yaptım

30.06.2022 13:55

Denizli'de bir vatandaşın, içinde bir miktar ziynet eşyası, para ve döviz bulunan çantasını çalan Eyüp Çelik, yaptığı kapkaç sonrası yakalandı. Çelik, verdiği ifadede Adana'dan 35 bin TL ödüllü çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için gelip 650 lira kayıt parası verdiğini, yarışmayı kazanamayınca parasız kalıp kapkaç yaptığını iddia etti.

Denizli'de yaşayan M.A.A., 24 Haziran'da, bir banka şubesindeki kasadan 2 beşibiryerde, 2 çeyrek altın, 18 bin TL ve 1850 euroyu çantasına koyup yola çıktı. Sümer Mahallesi Üçgen Kavşağı'ndaki yaya alt geçidine geldiğinde arkasından yaklaşan kişi, çantayı kapkaçla almak istedi. Kapkaççı, kendisine direnen M.A.A.'yı bir süre yerde sürükledi. M.A.A., çantayı alıp koşarak uzaklaşan kapkaççının peşine düştü ancak yakalayamadı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kalıp kapkaç yapmış

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.A.A.'nın ifadesi üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ancak şüpheli bölgede bulunamadı. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden şüphelinin Eyüp Çelik olduğu ve Oto Santral Garajı yönüne gittiği belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ve Çelik'in Adana otobüsüne bindiğini tespit eden polis, takibe aldığı aracı yolda durdurup şüpheliyi gözaltına aldı.

Son dakika gündem: Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kalıp kapkaç yapmış

YARIŞMAYA KATILMIŞ

Kapkaç yaptığı çantadaki altınları bozdurup, parayı harcayamadan gözaltına alınan Çelik, polisteki ifadesinde, olay günü, bir restorandaki 35 bin lira ödüllü 300 adet çöp şiş yeme yarışmasına katılmak için Adana'dan Denizli'ye geldiğini belirterek, "Yarışmaya katılmak için 650 lira kayıt parası verdim ancak çöp şişlerin tamamını yiyemeyince yarışmayı kaybettim. Bütün paramı yarışmada kaybettiğim için parasız kaldım. Bu nedenle de kapkaç yaptım" dedi.

Son dakika gündem: Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kalıp kapkaç yapmış

TUTUKLANDI

Çelik'in yarışmadaki anlarının, restoran tarafından sosyal medyadan yayınlandığı ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çelik, tutuklandı. Çelik'in kapkaç yaptıktan sonra bankaya gidip çantadaki paraları kendi hesabına yatırdığı belirlendi. Çelik'in üzerinde bulunan altın ve paralara ise el konulup, tutanakla sahibine teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Denizli, Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapkaç yapan şahıs yakalanınca 'Çöp şiş' savunması yaptı: Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kaldığım için hırsızlık yaptım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapkaç yapan şahıs yakalanınca "Çöp şiş" savunması yaptı: Çöp şiş yeme yarışmasını kazanamayınca parasız kaldığım için hırsızlık yaptım - Son Dakika
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