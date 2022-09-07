Motosikletli kapkaç zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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Motosikletli kapkaç zanlıları tutuklandı

07.09.2022 09:53

Adana'da kapkaç yöntemiyle 3 cep telefonunu çaldığı öne sürülen motosikletli iki zanlı tutuklandı.

Adana'da kapkaç yöntemiyle 3 cep telefonunu çaldığı öne sürülen motosikletli iki zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Ağustos'ta önce merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Dervişler Mahallesi'nde, yine aynı gün bu kez merkez ilçe Seyhan'a bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yolda yürürken, cep telefonuyla konuşan iki kişinin kapkaç yöntemiyle cep telefonları çalındı. Her iki mağdurun da arkasından motosikletle yaklaşan iki kişiden biri, şahısların elindeki cep telefonunu alıp kaçtı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıların peşine düşerken, olaydan bir gün sonra; 27 Ağustos'ta bu kez merkez ilçe Yavuzlar Mahallesi'nde benzer bir kapkaç olayı daha yaşandı. Bisikletiyle yolda ilerlerken, aynı zamanda da cep telefonuyla konuşan Orhan O.'nun (28) arkasından gelen, motosikletli iki kişiden biri, gencin elindeki telefonu alırken, diğeri de motosikletle bekleyip sonra kaçtılar.

O anlar, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Polis, söz konusu görüntülerin izini sürüp, motosikleti kullanan şüphelinin Şahin S. (20), hemen arkasındaki koltuğa oturup, 3 kişinin elinden cep telefonunu alan şahsın da Halil İbrahim M. (18) olduğunu tespit etti. Her iki zanlı da evlerine düzenlenen eş zamanlı şok baskınlarla gözaltına alındı. Şahin S.'nin, 'hırsızlık' başta olmak üzere 'yaralama' ve 'mala zarar verme' gibi suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi.

Emniyetteki sorgularında haklarındaki suçlamaları kabul eden, aynı zamanda mahalle arkadaşı da olan Halil İbrahim M. ve Şahin S., sevk edildikleri Adana Adliyesi'nde nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalardaysa çaldıkları cep telefonuna ulaşılamadı. Şüphelilerin, 'kapkaç' yöntemiyle çaldıkları cep telefonlarını satıp, parayı da kendi aralarında paylaştıkları öğrenildi. - ADANA

YORUMLAR
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Adana'da üç kişinin cep telefonlarını çalan iki kapkaç zanlısı tutuklandı Adana'da üç kişinin cep telefonlarını çalan iki kapkaç zanlısı tutuklandı 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor 6 aydır elektrik faturasını ödeyen kadını arıyor
Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Reşatbey Mahallesi, Yavuzlar Mahallesi, Yüreğir, Seyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli kapkaç zanlıları tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletli kapkaç zanlıları tutuklandı - Son Dakika
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