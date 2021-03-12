Adana'da kapkaççıların çantasını çaldığı yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Adana'da 68 yaşındaki kadının çantası, motosikletli iki kapkaççı tarafından çalındı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yolda yürüyen Suna Menekşe'nin yanına yaklaşan motosikletli iki şüpheli, kadının kolundaki çantasını alarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Bu sırada ekiplere olayı anlatan Menekşe, gözyaşlarına hakim olamadı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Menekşe, "Çanta elimde geliyordum. Karşıya geçecektim, motor önümde durdu. Önünden geçeyim derken elimden çantamı alıp kaçtılar." dedi.