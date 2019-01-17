Adana'da "Kar Şenliği" Yapılacak
7 dakika önce
Adana'da "Kar Şenliği" yapılacak.
Adana
'da "Kar
Şenliği" yapılacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü
'nün yarıyıl tatiline girecek çocuklara karne hediyesi olarak 20 Ocak Pazar günü Adana'nın yüksek kesimlerinden Karaisalı
ilçesi Kızıldağ Yaylası'nda kar şenliği düzenleneceği belirtildi.
"Adanalılar kardan adam yapmasını öğreniyor" sloganıyla gerçekleştirilecek şenlikte çeşitli etkinlikle yapılacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Şenlikte 10 bin kişiye mangalda sucuk ikram edilecek. Müzikli etkinlikler, kar sporları aktiviteleri ve ödüllü yarışmalarla eğlenceli saatlerin yaşanacağı şenliğe katılacak vatandaşlar için belediye otobüsleri İstasyon Meydanı- Kızıldağ arasında saat 09.30'dan itibaren ücretsiz seferler yapacak."
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:55 Kaynak: AA
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