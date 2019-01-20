Son Dakika Haberleri: Adana'da Kar Şenliğine Yoğun Katılım

Adana'da Kar Şenliğine Yoğun Katılım

9 dakika önce

Adana'da bir yaylada yapılan kar şenliğine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Adana'da Kar Şenliğine Yoğun Katılım, System.String[]
Adana'da bir yaylada yapılan kar şenliğine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Karaisalı Belediyesince "Adanalılar kardan adam yapmasını öğreniyor" sloganıyla Kızıldağ Yaylası'nda şenlik düzenlendi.

Şenliğe katılanlar, müzikli etkinlikler, kar sporları aktiviteleri ve ödüllü yarışmalarla eğlenceli saatler yaşadı.

Büyükşehir Belediyesince vatandaşlara mangalda sucuk ekmek ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:46 Kaynak: AA

Karaisalı, Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Güncel
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