Adana'da Kar Şenliğine Yoğun Katılım
9 dakika önce
Adana'da bir yaylada yapılan kar şenliğine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.
Adana
'da bir yaylada yapılan kar şenliğine vatandaşlar yoğun katılım gösterdi. Adana Büyükşehir Belediyesi
ve Karaisalı
Belediyesince "Adanalılar kardan adam yapmasını öğreniyor" sloganıyla Kızıldağ Yaylası'nda şenlik düzenlendi.
Şenliğe katılanlar, müzikli etkinlikler, kar sporları aktiviteleri ve ödüllü yarışmalarla eğlenceli saatler yaşadı.
Büyükşehir Belediyesince vatandaşlara mangalda sucuk ekmek ikram edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:46 Kaynak: AA
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