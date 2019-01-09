Adana'da Kar Yağışı
1 saat önce
Adana'da kent merkezindeki yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu.
Adana
'da kent merkezindeki yüksek bölgelerde kar yağışı etkili oldu.
Kentte hava sıcaklığının 3 dereceye kadar düşmesinin ardından merkez Çukurova
ilçesi Belediyeevleri ve Yüzüncüyıl mahallelerinde kısa süreli kar yağdı. Bu yağış, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Kar
görülmesine pek alışkın olunmayan kentte bazı vatandaşlar, kısa süreli yağışı cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medya hesaplarından paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:34 Kaynak: AA
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