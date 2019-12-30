Adana'da kar yağışı - Son Dakika

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Adana'da kar yağışı

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Adana'da kar yağışı, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede kar yağışı nedeniyle Adana- Ankara otoyolunun Akçatekir Yaylası mevkisinde ulaşımda aksama yaşandı.

Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerden bilgi alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yol açma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Karayolu ekipleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Çay, vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Pozantı, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 01:20 Kaynak: AA
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