Adana'da kar yağışı - Son Dakika

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Adana'da kar yağışı

6 saat önce

Pozantı-Adana-Ankara otoyolu Tekir mevkiinden görüntüler Pozantı Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması Adana'da kar yağışı ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Pozantı-Adana- Ankara otoyolu Tekir mevkiinden görüntüler

Pozantı Belediyesi ekiplerinin yol açma çalışması Adana'da kar yağışı

ADANA - Adana'nın Pozantı ilçesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İlçede kar yağışı nedeniyle Adana-Ankara otoyolunun Akçatekir Yaylası mevkisinde ulaşımda aksama yaşandı.

Karayolları Müdürlüğüne ait iş makineleri ve belediye ekipleri, yolun kapanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerden bilgi alan Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, yol açma çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Karayolu ekipleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını belirten Çay, vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirdi.

Adana'da kar yağışı

Pozantı, Ankara, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:00 Kaynak: AA
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